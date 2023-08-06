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17:00, 6 августа 2023 года В Кромах открыли благоустроенный парк "Земля вятичей" Работы завершили на два с половиной месяца раньше срока.



Видео: тг-канал "Кромы | Новости поселка, района"

6 августа в Кромах после благоустройства открыли парк "Земля вятичей". Это событие произошло на два с половиной месяца раньше запланированного срока. По аллеям вместе с местными жителями прошлись губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский, глава Кромского района Андрей Усиков. Сейчас в парке продолжается творческая программа с выступлениями музыкантов, артистов и танцоров.



Проект "Земля вятичей" стал победителем всероссийского конкурса благоустройства. На реализацию было выделено 70 миллионов рублей. На территории парка появились новые зоны отдыха, детские и спортивные площадки, благоустроенные аллеи.





Артем Ежаков



