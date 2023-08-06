В Кромах открыли благоустроенный парк "Земля вятичей"
Работы завершили на два с половиной месяца раньше срока.
Видео: тг-канал "Кромы | Новости поселка, района"
6 августа в Кромах после благоустройства открыли парк "Земля вятичей". Это событие произошло на два с половиной месяца раньше запланированного срока. По аллеям вместе с местными жителями прошлись губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский, глава Кромского района Андрей Усиков. Сейчас в парке продолжается творческая программа с выступлениями музыкантов, артистов и танцоров.
Проект "Земля вятичей" стал победителем всероссийского конкурса благоустройства. На реализацию было выделено 70 миллионов рублей. На территории парка появились новые зоны отдыха, детские и спортивные площадки, благоустроенные аллеи.