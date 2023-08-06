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20:00, 6 августа 2023 года Колпнянские спасатели стали победителями соревнований по пожарно-спасательному спорту Между собой состязались команды из десятка районов Орловской области.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле завершились соревнования на первенство регионального управления МЧС по пожарно-спасательному спорту среди команд ПСЧ третьей зоны. В состязаниях участвовали команды из Должанского, Знаменского, Колпнянского, Краснозоренского, Мценского, Новодеревеньковского, Сосковского, Троснянского, Хотынецкого, Корсаковского и Шаблыкинского районов.



Задания были максимально приближены к реальной работе пожарных. Например, в дисциплине "Боевое развертывание" спасатели одевались в спецодежду, прокладывали рукавную линию от пожарного автомобиля, поднимались на третий этаж по коленной лестнице и тушили условный пожар.



Как сообщили в ведомстве, победителем стала команда 23-й ПСЧ Колпнянского района, на втором месте – команда 37-й ПСЧ Шаблыкинского района, третье место заняла команда 36-й ПСЧ Корсаковского района















Артем Ежаков



