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18:00, 6 августа 2023 года В Орле скончалась ветеран Великой Отечественной войны Раиса Ермилова Она ушла из жизни 4 августа.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле в возрасте 95 лет скончалась ветеран Великой Отечественной войны Раиса Ермилова. Об этом сообщило сообщество Железнодорожного района города в социальных сетях. До 96-летия Раиса Николаевна не дожила девять дней.



В 16 лет Раиса Ермилова устроилась санитаркой в госпиталь. Пережила ужасы концлагеря. После окончания войны вернулась в Орел, где и нашла семейное счастье. Имела детей, внуков и правнуков.





Артем Ежаков



