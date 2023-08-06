В орловской Росгвардии чествовали участников СВО

В управлении прошла церемония вручения государственных и ведомственных наград.
Фото: архив "Вести-Орел"
В управлении Росгвардии по Орловской области состоялась торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград сотрудникам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции. Также были присвоены специальные и воинские звания.
Офицеры аппарата управления Росгвардии и спецподразделений награждены медалью "За отличие в охране общественного порядка". Один из росгвардейцев был удостоен ведомственной медали "За проявленную доблесть" III степени.
"С начала года более ста военнослужащих и сотрудников управления Росгвардии по Орловской области награждены ведомственными и государственными наградами", – подчеркнули в ведомстве.