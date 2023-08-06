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19:00, 6 августа 2023 года В орловской Росгвардии чествовали участников СВО В управлении прошла церемония вручения государственных и ведомственных наград.



Фото: архив "Вести-Орел"

В управлении Росгвардии по Орловской области состоялась торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград сотрудникам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции. Также были присвоены специальные и воинские звания.



Офицеры аппарата управления Росгвардии и спецподразделений награждены медалью "За отличие в охране общественного порядка". Один из росгвардейцев был удостоен ведомственной медали "За проявленную доблесть" III степени.

"С начала года более ста военнослужащих и сотрудников управления Росгвардии по Орловской области награждены ведомственными и государственными наградами", – подчеркнули в ведомстве.





Артем Ежаков



