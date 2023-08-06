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16:00, 6 августа 2023 года Груз бутилированной воды от Орловщины вручен бойцам под Кременной Там сейчас стоит сильная жара.



Фото: архив "Вести-Орел"

5 августа Орловская область передала еще 10 тонн бутилированной воды в зоне специальной военной операции. "Аква-посылка" доставлена под Кременную.



Как подчеркнул советник главы региона Сергей Лежнев, там сейчас установилась сильная жара, поэтому потребность в воде для бойцов одна из ключевых. В благодарность за помощь бойцы подписали флаг Орловской области, который позже станет музейным экспонатом.



Таким образом, Орловщина передала уже 150 тонн бутилированной воды с начала этой гуманитарной миссии.





Артем Ежаков



