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9:21, 6 августа 2023 года

В Орле стартовал благотворительный полумарафон "ПоБерегу"

Благобегуны вышли на забег с целью собрать средства на возведение второй инклюзивной детской площадки в областной столице.


6 августа в Орле во второй раз проходит благотворительный полумарафон "ПоБерегу". Его целью стал сбор средств для строительства второй инклюзивной детской площадки в областной столице. Перед стартом участники провели массовую зарядку.

На старт вышли не только орловцы, но и спортсмены из соседних регионов. В программе – дистанции в 21,1 километра, 5,2 километра, километр. Особенные дети также принимают участие в забеге.

Традиционно к полумарафону присоединился коллектив ГТРК "Орел".

Перед стартом участников поприветствовал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он также участвует в забеге. Глава региона подчеркнул, что полумарафон – это не о победе, а о помощи особенным детям.


Артем Ежаков
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