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12:00, 6 августа 2023 года Силачи из трех городов России поборолись за "Кубок железного Орла" Награды разыграли 5 августа.



Фото: портал правительства Орловской области

Соревнования по силовому экстриму прошли на площадке стадиона Ленина. Орловцам продемонстрировали буксировку спецтехники, становую тягу автомобиля, силовую и плечевую эстафеты, пул-пуш.



Как сообщает региональный информационный портал, участники поднимали бревно весом 110 килограммов и 80-килограммовую гирю. За минуту силачам требовалось больше всех раз поднять автомобиль, закрепленный на платформе, пройтись со снарядами по 110 килограммов на расстояние 20 метров, кантовать покрышку весом около 400 килограммов на три оборота, отбуксировать канатом КамАЗ на расстояние 15 метров.



Первое место занял пермяк Владимир Старцев, второе – Иван Шатов из Нижнего Новгорода, третье – москвич Александр Рамазанов. Призеры награждены кубками, медалями. Все участники получили дипломы.













Артем Ежаков



