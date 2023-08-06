воскресенье 6.08.2023 13:36:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

12:00, 6 августа 2023 года

Силачи из трех городов России поборолись за "Кубок железного Орла"

Награды разыграли 5 августа.

Фото: портал правительства Орловской области

Соревнования по силовому экстриму прошли на площадке стадиона Ленина. Орловцам продемонстрировали буксировку спецтехники, становую тягу автомобиля, силовую и плечевую эстафеты, пул-пуш.

Как сообщает региональный информационный портал, участники поднимали бревно весом 110 килограммов и 80-килограммовую гирю. За минуту силачам требовалось больше всех раз поднять автомобиль, закрепленный на платформе, пройтись со снарядами по 110 килограммов на расстояние 20 метров, кантовать покрышку весом около 400 килограммов на три оборота, отбуксировать канатом КамАЗ на расстояние 15 метров.

Первое место занял пермяк Владимир Старцев, второе – Иван Шатов из Нижнего Новгорода, третье – москвич Александр Рамазанов. Призеры награждены кубками, медалями. Все участники получили дипломы.






Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.