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19:36, 5 августа 2023 года ФК "Орел" разгромил гостей из Брянска со счетом 8:1 Встреча прошла 5 августа на стадионе имени Ленина.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В День города ФК "Орел" преподнес подарок болельщикам. Со счетом 8:1 обыграна брянская команда "БГУОР-АгроТрейд". Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". Матч прошел в рамках первенства СФФ "Центр".



Четырьмя забитыми мячами в составе "зелено-белых" отметился Евгений Рагулькин, два гола на счету Артема Лукши, по одному мячу в ворота соперника забили Дмитрий Копылов и Иван Щербаков.











Артем Ежаков



