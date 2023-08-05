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20:08, 5 августа 2023 года

В Орле День города отмечают памятными мероприятиями и гуляниями

5 августа областная столица отмечает 80-летие освобождения от фашистских захватчиков и 457-ю годовщину образования.


Орловцы продолжают отмечать юбилей освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков и 457-ю годовщину образования областного центра. В Орле проходят торжественные мероприятия.

В сквере Танкистов состоялся памятный митинг. Над домом по площади Мира вновь развевается дубликат Красного флага. Память погибших красноармейцев почтили минутой молчания. К памятнику Героям-танкистам, братской могиле и памятнику маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну возложили цветы.

Бульвар Победы на время стал площадкой под открытым небом для творческих коллективов города Орла. Свой номер подготовили ребята из "Движения первых". Работали спортивные площадки, где юные орловцы показали мастерство владения карате, самбо, ушу. Здесь же развернулся проект "Все краски войны". В создании картин для него принимали участие ветераны. Одно из полотен называется "Чужие ордена". К нему приложил руку шагнувший в вечность Абрам Миркин.


Анна Вайсергисер
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