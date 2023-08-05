Орловские аграрии намолотили первый миллион тонн зерна

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16:00, 5 августа 2023 года
Орловские аграрии намолотили первый миллион тонн зернаО значимой цифре в текущей уборочной кампании рассказал губернатор Андрей Клычков.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловские хлеборобы намололи первый миллион тонн зерна в текущей уборочной кампании. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
За прошедшие годы объем производства сельхозпродукции в регионе вырос в 2,4 раза. Сейчас на одного орловца ее производится в 3,5 раза больше, чем в среднем по стране.
Губернатор подчеркнул, что эти цифры готовы превзойти по итогам этой уборочной. Урожай обещает быть хорошим.
"Желаю хлеборобам успешно завершить уборку урожая, новых трудовых достижений и рекордов! Спасибо за вашу непростую, но незаменимую работу!", – сообщил губернатор.
Артем Ежаков
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