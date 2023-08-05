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16:00, 5 августа 2023 года Орловские аграрии намолотили первый миллион тонн зерна О значимой цифре в текущей уборочной кампании рассказал губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловские хлеборобы намололи первый миллион тонн зерна в текущей уборочной кампании. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.



За прошедшие годы объем производства сельхозпродукции в регионе вырос в 2,4 раза. Сейчас на одного орловца ее производится в 3,5 раза больше, чем в среднем по стране.



Губернатор подчеркнул, что эти цифры готовы превзойти по итогам этой уборочной. Урожай обещает быть хорошим.

"Желаю хлеборобам успешно завершить уборку урожая, новых трудовых достижений и рекордов! Спасибо за вашу непростую, но незаменимую работу!", – сообщил губернатор.





Артем Ежаков



