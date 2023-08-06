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11:00, 6 августа 2023 года В Орловской области почти тысячу человек привили против кори В регионе с третьего апреля стартовала подчищающая иммунизация против этой болезни.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине с апреля стартовала подчищающая иммунизация против кори. В ее рамках по состоянию на 4 августа привито 950 человек, из них 193 ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



Консультацию по вопросам профилактики кори можно получить в отделе эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора. Телефоны: 8 (486 2) 42 91 82; 8 (486 2) 41 53 11.





Артем Ежаков



