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20:00, 5 августа 2023 года В Орле военнослужащих Преображенского полка наградили почетными медалями 5 августа военнослужащие приняли участие в торжествах по случаю 80-летия освобождения Орла.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Сегодня в Орле наградили военнослужащих роты Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Им вручили медали «80 лет освобождения Орловской области». Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".



Военнослужащие приняли участие в торжествах по случаю 80-летия освобождения Орла. Они торжественно пронесли дубликат Красного флага Победы от Вечного огня в сквере Танкистов к дому №5 по площади Мира, закрепили дубликат стяга на флагштоке и подняли над зданием.





Артем Ежаков



