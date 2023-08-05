В Орле завершают надвижку пролетов Красного моста

Мэр Орла Юрий Парахин рассказал о ходе ремонта Красного моста. По словам градоначальника, подрядная фирма УПМК-22 утром 6 августа планирует закончить надвижку пролетов. К 15 августа их собираются опустить на опоры.
По плану, к середине сентября рабочие планируют залить плиту пролетного строения.
"Параллельно монтируются сети связи, наружного освещения и архитектурная подсветка. Идет покраска фасадов. На левом берегу начались работы с контактной сетью. Одновременно идет монтаж чугунных тумб на опоры освещения", – сообщил Юрий Парахин.
Мэр напомнил, что срок завершения реконструкции — в ноябре 2023-го года.