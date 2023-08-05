Эдуард Трояновский награжден областным орденом

Об этом орловский боксер сообщил в своих социальных сетях.
Фото: Эдуард Трояновский
Директор спортивной школы "ТРОЯ" Эдуард Трояновский награжден орденом "За заслуги перед Орловской областью" II степени. Церемония прошла 3 августа. В ней приняли участие губернатор Андрей Клычков, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, представители исполнительной, законодательной и муниципальной власти региона, Русской православной церкви, работники АПК, социальной сферы, промышленности, спорта, СМИ, деятели искусства и культуры.