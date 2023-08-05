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13:30, 5 августа 2023 года К стеле "Орел – город воинской славы" возложили цветы Церемония на бульваре Победы прошла 5 августа.



Видео: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В день 80-летия освобождения от фашистских захватчиков на бульваре Победы возложили цветы к стеле "Орел – город воинской славы".



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в церемонии приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, ветераны Великой Отечественной войны, представители власти, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также общественники, жители и почетные гости города Орла, в том числе представители Донецкой и Луганской Народных Республик.





Артем Ежаков



