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18:00, 5 августа 2023 года Болховского автомеханика подозревают в угоне иномарки клиента Мужчина оставил "Фольксваген" на ремонт частнику.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Болховском районе Орловской области раскрыли угон "Фольксвагена". Владелец машины оставил ее частнику на ремонт. Вернувшись, мужчина не нашел ни автомобиля, ни мастера. К делу подключились полицейские.



Как сообщили в региональном УМВД, "Фольксваген" в итоге нашли брошенным рядом с границей Болховского и Мценского районов. Чуть позже нашли самого 38-летнего подозреваемого.



Окончания расследования мужчина ждет под подпиской о невыезде.





Артем Ежаков



