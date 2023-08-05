Болховского автомеханика подозревают в угоне иномарки клиента
Мужчина оставил "Фольксваген" на ремонт частнику.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Болховском районе Орловской области раскрыли угон "Фольксвагена". Владелец машины оставил ее частнику на ремонт. Вернувшись, мужчина не нашел ни автомобиля, ни мастера. К делу подключились полицейские.
Как сообщили в региональном УМВД, "Фольксваген" в итоге нашли брошенным рядом с границей Болховского и Мценского районов. Чуть позже нашли самого 38-летнего подозреваемого.
Окончания расследования мужчина ждет под подпиской о невыезде.