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10:35, 5 августа 2023 года В Орле водрузили дубликат Красного флага Победы Копия стяга взвилась над домом №5 по площади Мира.



Видео: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В честь юбилея освобождения Орла от оккупации дубликат Красного флага Победы подняли над домом №5 по площади Мира. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". 80 лет назад Красное знамя здесь же водрузили разведчики Василий Образцов и Иван Санько.



Знаменная группа юнармейцев школы №10 передала дубликат флага военнослужащим роты Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Они торжественно пронесли копию знамени от Вечного огня к дому, закрепили дубликат стяга на флагштоке и подняли над зданием.





Артем Ежаков



