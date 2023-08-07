В продуктовом магазине в Орле подрались посетители
Зачинщика задержала Росгвардия.
Фото: архив "Вести-Орел"
В продуктовом магазине в переулке Ягодном города Орла подрались двое посетителей. Персонал попытался сам прекратить конфликт, но в итоге была вызвана Росгвардия. Зачинщик драки убежал.
Правоохранители оказали пострадавшему доврачебную помощь и передали бригаде скорой, а затем нашли виновника конфликта. 39-летнего мужчину задержали на соседней улице и доставили полицейским для разбирательства.