Орловский поисковый отряд "ЛизаАлерт" приглашает новичков на встречу
Она пройдет 17 августа.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловский поисковый отряд "ЛизаАлерт" приглашает новичков на встречу. Вводная лекция пройдет 17 августа в 18:30 по адресу: город Орел, ул. Тургенева, д. 37. Необходима регистрация.
"Личное общение с опытными добровольцами отряда поможет узнать больше о направлениях нашей деятельности, видах поиска и о многом другом. Мы расскажем, как можно найти пропавшего человека, не выходя из дома, имея под рукой лишь ноутбук, блокнот и ручку", – сообщили в поисковом отряде.