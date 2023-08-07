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8:00, 7 августа 2023 года Орловский поисковый отряд "ЛизаАлерт" приглашает новичков на встречу Она пройдет 17 августа.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловский поисковый отряд "ЛизаАлерт" приглашает новичков на встречу. Вводная лекция пройдет 17 августа в 18:30 по адресу: город Орел, ул. Тургенева, д. 37. Необходима регистрация.

"Личное общение с опытными добровольцами отряда поможет узнать больше о направлениях нашей деятельности, видах поиска и о многом другом. Мы расскажем, как можно найти пропавшего человека, не выходя из дома, имея под рукой лишь ноутбук, блокнот и ручку", – сообщили в поисковом отряде. Подробности – по ссылке.





Артем Ежаков



