Орловская область передала 20 тонн бутилированной воды медикам и десантникам
Очередная "аква-посылка" дошла до получателей.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловщина продолжает миссию по раздаче бутилированной воды в зоне проведения специальной военной операции. Очередные 20 тонн переданы десантникам на артемовском направлении, а также военным медикам в госпитале Светлодарска. Об этом сообщил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.
Таким образом, регион доставил уже 140 тонн бутилированной воды из 200 запланированных.