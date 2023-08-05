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13:00, 5 августа 2023 года

В Орловской области перезахоронили останки красноармейца Тихона Лащеных

Солдат пал на Смоленщине.

Фото: "Ливенская газета"

В селе Свободная Дубрава Ливенского района Орловской области с воинскими почестями перезахоронили останки красноармейца Тихона Тимофеевича Лащеных. Он пропал без вести в 1941 году. Как выяснилось, солдат погиб на Смоленщине, в тяжелом бою у деревни Пронино.

Имя Тихона Лащеных давно было высечено на гранитной плите, установленной в Свободной Дубраве в память о героических земляках.

Останки солдата нашли в апреле участники десногорского поискового отряда "За Родину". Имя удалось выяснить по вкладышу в медальоне. Через соцсети отыскали внуков бойца. Некоторые из них проживают в Ливенском районе.

Как сообщает "Ливенская газета", память Тихона Лащеных почтили родственники, односельчане, представители областного правительства, администрации Ливенского района и Казанского сельского поселения, военного комиссариата, общественных организаций, поисковики.

Тихон Лащеных родился в 1911 году в крестьянской семье, работал в сельском хозяйстве. С женой Февроньей Яковлевной имел четырех детей. В РККА был призван в конце мая 1941 года, распределен в стрелковую часть. Через месяц после начала Великой Отечественной войны связь с ним прервалась.


Артем Ежаков
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