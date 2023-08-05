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11:00, 5 августа 2023 года

В Орле отгремели "Фанфары Побед"

Одноименный фестиваль духовых оркестров прошел в областной столице 4 августа.

Фото: портал правительства Орловской области

Накануне Дня города Орла более 10 музыкальных коллективов приняли участие в межрегиональном фестивале духовых оркестров "Фанфары Побед". Об этом сообщает региональный информационный портал.

Участники фестиваля прошли парадом от памятника Лескову до площади Ленина. Во время шествия воспитанники центра "Десантник" и волонтеры из городских спортивных школ пронесли копию знамени Победы размером 20 на 10 метров.




После завершения шествия музыканты выступили перед публикой на гала-концерте. Коллективам вручили кубки и дипломы, а также объявили благодарности за участие.


Артем Ежаков
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