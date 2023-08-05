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10:00, 5 августа 2023 года В Орловской области пройдут Дни Санкт-Петербурга Их планируется провести уже в августе.



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев провели рабочую встречу. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Стороны обсуждали выполнение соглашения о взаимодействии субъектов. В его рамках в августе на Орловщине запланировано проведение Дней Санкт-Петербурга. В регион приедут представители бизнеса, учреждений культуры и туроператоров из Северной столицы. Также будет организована работа биржи деловых контактов предприятий Орла и Санкт-Петербурга.





Артем Ежаков



