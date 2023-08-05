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8:00, 5 августа 2023 года

Поздравление правительства региона с 80-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от оккупации

5 августа 1943 года войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов изгнали врага из областной столицы.

Фото: архив "Вести-Орел"

Дорогие орловчане!

Уважаемые ветераны войны, труженики тыла, дети войны!

Поздравляем вас с 80-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков!

Значимый юбилей мы отмечаем в непростых условиях. Спустя десятилетия наша страна вновь вынуждена вести непримиримую и решительную борьбу с фашизмом. В сложившихся обстоятельствах память о подвиге воинов-освободителей стала не только сыновьим долгом, но и путеводной звездой.

Сражение на Орловско-Курской дуге ознаменовало окончательный перелом в Великой Отечественной войне. Сопротивление врага было сломлено. Озарившее небо триумфальным салютом 5 августа 1943 года подарило уверенность, проложило путь к маю 1945 года. 80 лет мы живем с этой Победой и сделаем все, чтобы ее свет не померк. Во всех районах созданы мемориальные объекты, рассказывающие о подвиге героев Великой Отечественной войны. 19 муниципалитетам присвоено звание населенных пунктов воинской доблести. Особое внимание патриотическому воспитанию уделяется в образовательных учреждениях.

Город воинской славы и первого салюта Орел вновь на передовых рубежах патриотизма. Наши бойцы в ходе специальной военной операции героически сражаются с неонацизмом. Все силы общества работают для нужд фронта. В этом году на Орловщине создан отряд народной дружины «Бригада Катукова», который в случае необходимости окажет помощь и содействие правоохранителям в обеспечении безопасности и правопорядка.

Наше прошлое – народная гордость, настоящее – борьба и упорный труд, будущее – дело наших рук.

Дорогие друзья!

Примите искреннюю благодарность за доблестное служение интересам своей страны и малой родины.

Крепкого вам здоровья, мира, всего самого светлого! Процветания и новых успехов великой России, нашей любимой Орловщине!

Правительство Орловской области
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