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21:15, 4 августа 2023 года

На фестивале цветов "Стрелка" в Орле представлено более 100 сортов цветущих растений

Торжественное открытие состоялось 4 августа.



Фестиваль продолжит работу 5 и 6 августа. Гостей ожидает выставка и ярмарка цветов. Королями и королевами стали розы, георгины, лилии, гладиолусы и флоксы. Гости праздника могут не только купить посадочный материал у орловских производителей, но и почувствовать запах растений.

Более 25 участников-флористов представили на суд гостей свои работы. Можно было увидеть и композиции в стиле лэнд-арт.

Также орловцев привлеки мотоцикл, запорожец и "цветущий" комбайн. Рядом с техникой гости фестиваля делали запоминающиеся фотографии. Подробности – в сюжете Юлии Опанасюк.


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Юлия Опанасюк
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