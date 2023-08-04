Главная » Новости



21:15, 4 августа 2023 года На фестивале цветов "Стрелка" в Орле представлено более 100 сортов цветущих растений Торжественное открытие состоялось 4 августа.







Фестиваль продолжит работу 5 и 6 августа. Гостей ожидает выставка и ярмарка цветов. Королями и королевами стали розы, георгины, лилии, гладиолусы и флоксы. Гости праздника могут не только купить посадочный материал у орловских производителей, но и почувствовать запах растений.



Более 25 участников-флористов представили на суд гостей свои работы. Можно было увидеть и композиции в стиле лэнд-арт.



Также орловцев привлеки мотоцикл, запорожец и "цветущий" комбайн. Рядом с техникой гости фестиваля делали запоминающиеся фотографии. Подробности – в сюжете Юлии Опанасюк.





ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:



В Орле стартовал фестиваль цветов "Стрелка"









Юлия Опанасюк



