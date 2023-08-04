Андрей Клычков пригласил орловцев присоединиться к празднованиям на День города
Мероприятия начались за несколько дней до 5 августа.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира 4 августа призвал жителей региона присоединиться к празднованиям, которые посвящены 80-й годовщине освобождения Орла и области от фашистских захватчиков.
– На "Стрелке" открылся замечательный фестиваль цветов, всем рекомендую сегодня сходить. На улице Ленина много событий происходит, в парках. Все наполнено людьми, событиями. Поэтому всех приглашаю присоединиться к этому большому празднику, в том числе отдать дань нашим героям, ветеранам, - отметил глава региона.