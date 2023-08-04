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20:52, 4 августа 2023 года Андрей Клычков пригласил орловцев присоединиться к празднованиям на День города Мероприятия начались за несколько дней до 5 августа.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира 4 августа призвал жителей региона присоединиться к празднованиям, которые посвящены 80-й годовщине освобождения Орла и области от фашистских захватчиков.



– На "Стрелке" открылся замечательный фестиваль цветов, всем рекомендую сегодня сходить. На улице Ленина много событий происходит, в парках. Все наполнено людьми, событиями. Поэтому всех приглашаю присоединиться к этому большому празднику, в том числе отдать дань нашим героям, ветеранам, - отметил глава региона.





Сергей Силаев



