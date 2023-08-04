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20:07, 4 августа 2023 года В центре Орла развернули огромный дубликат Знамени Победы Несколько десятков человек прошли с ним по площади Ленина.





Фото и видео: "Телеграммы из Орла"

В преддверии 80-й годовщины освобождения от фашистских захватчиков в центре областной столицы развернули большой дубликат Знамени Победы.



Это дубликат того стяга, что взвился над Орлом 5 августа 1943 года, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Силаев



