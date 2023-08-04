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20:45, 4 августа 2023 года Орел готовится отпраздновать 80-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков В преддверии праздника на главной площади состоялся митинг.







Орел - малая Родина Геннадия Зюганова. Традиционная встреча с земляками 4 августа прошла у монумента вождю мирового пролетариата. Лидер КПРФ возложил цветы и пообщался с теми, кто поддерживает его несколько десятилетий.



Затем рядом с академическим театром Тургенева прошло торжественное собрание. Играл вальс, написанный на песню времен Великой Отечественной войны.



На сцене театра глава региона Андрей Клычков вручил выдающимся орловцам награды. Знаком признания особых заслуг перед регионом "Гордость и слава Орловщины" были награждены почетные земляки: селекционер Евгений Седов, общественный деятель Николай Бордюжа, Народный артист России Валерий Баринов и министр Внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.





Об этих и других событиях – в хронике дня у Всеволода Трифонова.





Всеволод Трифонов



