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21:00, 4 августа 2023 года В Орловской области сироты продолжают получать новые квартиры Для них подготовили более ста жилых помещений.



Фото: "Телеграммы из Орла"

На Орловщине проходит реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот. Так, накануне собственными квадратными метрами обзавелись несколько жителей Мценска.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", в регионе на сегодняшний день для сирот приобрели 150 квартир. Также им выдали 22 жилищных сертификата.





Ксения Солоухина



