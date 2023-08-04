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17:46, 4 августа 2023 года Николай Бордюжа поздравил орловцев с наступающим праздником Почетный гражданин Орла обратился к жителям региона в преддверии Дня города.





Видео: "Телеграммы из Орла"

Российский военный и государственный деятель, генерал-полковник, почетный гражданин Орла Николай Бордюжа поздравил жителей Орла и Орловской области с 80-й годовщиной освобождения от фашистских захватчиков.



– Вся история Орла так или иначе связана с войной. Во время войны Орёл был разрушен – я видел эти фотографии. Мне много рассказывала мама, которая в Орле жила. Я хочу сказать, что за эти 80 лет появился новый город Орел. Я поздравляю всех жителей города Орла с этим праздником и хочу сказать – мы не должны допустить повторения, мы должны работать на то, чтобы этот город преображался и становился еще более красивым, таким же красивым, как люди, которые здесь живут. А люди здесь действительно очень красивые, - отметил Николай Бордюжа.





Сергей Силаев



