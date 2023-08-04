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16:05, 4 августа 2023 года В Орле чествовали работников железной дороги Профессиональный праздник они отметят 6 августа.





Торжественное мероприятие, посвященное грядущему Дню железнодорожника, прошло в филиале университета путей сообщения. В этом году орловскому железнодорожному узлу исполняется 155 лет. Работников данной сферы с праздником поздравил губернатор и первые лица города. - За каждым подобным юбилеем – труд тысяч людей – ваших предшественников и нынешнего поколения железнодорожников. От вашей бесперебойной работы, профессионального мастерства и самоотдачи напрямую зависит устойчивый пульс экономики Орловской области и всей страны, - отметил Андрей Клычков. Отличившимся сотрудникам вручили награды разных уровней.





Ксения Солоухина



