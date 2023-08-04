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16:46, 4 августа 2023 года Глава Троицкого района ЛНР поздравила орловцев с наступающим праздником Лариса Резникова обратилась к жителям региона в преддверии годовщины освобождения от фашистских захватчиков.



Видео: "Телеграммы из Орла"

Троицкий район Луганской Народной Республики курирует Орловская область. Глава района записала обращение к жителям Орловщины.



– Мы поздравляем орловчан, поздравляем всех, кто причастен по духу к этому празднику. Город праздничный, город красив, город величественен. Спасибо Орлу, что он стал городом первого салюта, городом воинской славы. Он наполнен духом памяти о тех поколениях, которые сумели принести Победу и он сегодня приближает Победу, которую мы должны одержать в специальной военной операции, - отметила Лариса Резникова.





Сергей Силаев



