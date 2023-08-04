пятница 4.08.2023 20:02:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

16:46, 4 августа 2023 года

Глава Троицкого района ЛНР поздравила орловцев с наступающим праздником

Лариса Резникова обратилась к жителям региона в преддверии годовщины освобождения от фашистских захватчиков.

Видео: "Телеграммы из Орла"

Троицкий район Луганской Народной Республики курирует Орловская область. Глава района записала обращение к жителям Орловщины.

Мы поздравляем орловчан, поздравляем всех, кто причастен по духу к этому празднику. Город праздничный, город красив, город величественен. Спасибо Орлу, что он стал городом первого салюта, городом воинской славы. Он наполнен духом памяти о тех поколениях, которые сумели принести Победу и он сегодня приближает Победу, которую мы должны одержать в специальной военной операции, - отметила Лариса Резникова.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.