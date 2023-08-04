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19:30, 4 августа 2023 года Орловщина стала лидирующим регионом ЦФО по росту зарплат Они увеличились на 17,4 %.





По данным Росстата среднемесячная зарплата жителей Орловской области в январе-мае составила 43,7 тысячи рублей, что на 17,4 % превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. Реальная оплата труда с учетом индекса потребительских цен стала больше на 16,2 %. По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", в ЦФО первое место по росту зарплат Орловская область разделила с Брянской. На третьем месте –Смоленщина. Там заработок увеличился на 17,2 %.





Ксения Солоухина



