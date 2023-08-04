Более 1600 орловцев пострадали от укусов клещей

|
|Главная » Новости
16:30, 4 августа 2023 года
Более 1600 орловцев пострадали от укусов клещейШесть человек заразились иксодовым боррелиозом.
На сегодняшний день в медучреждения Орловской области обратились 1632 человека, включая 524 ребенка. Иксодовым боррелиозом заразились шесть орловцев. Клещевой энцефалит в регионе по-прежнему не регистрируется.
Как сообщает пресс-служба орловского Роспотребнадзора, с начала сезона активности кровососущих акарицидные обработки провели на площади в 391 гектар, а также на территории девяти загородных лагерей.
Ксения Солоухина