Более 1600 орловцев пострадали от укусов клещей

Шесть человек заразились иксодовым боррелиозом.

На сегодняшний день в медучреждения Орловской области обратились 1632 человека, включая 524 ребенка. Иксодовым боррелиозом заразились шесть орловцев. Клещевой энцефалит в регионе по-прежнему не регистрируется.

Как сообщает пресс-служба орловского Роспотребнадзора, с начала сезона активности кровососущих акарицидные обработки провели на площади в 391 гектар, а также на территории девяти загородных лагерей.