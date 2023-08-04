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19:00, 4 августа 2023 года

Орловский историк рассказал, как осудили Михаила Букина

Многотомное дело "Миши-полицая" хранится в архивах ФСБ.



Оккупация Орла продолжалась 22 месяца. Все это время в городе действовало советское подполье. Но пока одни отстаивали свободу своей Родины, другие охотно примкнули к немцам.

Михаил Букин, глава местного гестапо, с особой жестокостью пытал и казнил подпольщиков. Когда Орел освободили, ушел вместе с фашистами в Польшу. Потом вернулся в Советский Союз, сменил документы, но остаться безнаказанным ему не удалось.

О том, как сотрудники комитета госбезопасности нашли и призвали к ответу нацистского преступника – в материале Марии Семак.


Мария Семак
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