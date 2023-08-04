Орловский историк рассказал, как осудили Михаила Букина
Многотомное дело "Миши-полицая" хранится в архивах ФСБ.
Оккупация Орла продолжалась 22 месяца. Все это время в городе действовало советское подполье. Но пока одни отстаивали свободу своей Родины, другие охотно примкнули к немцам.
Михаил Букин, глава местного гестапо, с особой жестокостью пытал и казнил подпольщиков. Когда Орел освободили, ушел вместе с фашистами в Польшу. Потом вернулся в Советский Союз, сменил документы, но остаться безнаказанным ему не удалось.
О том, как сотрудники комитета госбезопасности нашли и призвали к ответу нацистского преступника – в материале Марии Семак.