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18:00, 4 августа 2023 года

Орловские волонтеры сняли фильм "Операция Кутузов"

Картина дает возможность узнать о подвиге героев Великой Отечественной войны из первых уст.



Съемочная площадка находилась в подвале трехэтажки дореволюционной постройки. Ребята самостоятельно установили нехитрые декорации и выстроили композиции в кадре.

Мысль сделать кино зародилась у "Волонтеров Победы" давно. В регионе проживают около ста ветеранов. И некоторые из них давно не выходят из дома, поэтому ребята задались целью - восстановить их воспоминания.

Актерами выступила молодежь от 16 до 20 лет. Кастинг не проводился, поучаствовать мог любой желающий. Подробности – в сюжете Эльзы Ахмедбековой.


Эльза Ахмедбекова
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