Главная » Новости



20:00, 4 августа 2023 года В Орловской области наступил арбузный "бум" ГТРК "Орел" выяснила, где лучше покупать бахчевые и что требовать у продавцов.







Традиционно сезон арбузов в России приходится на август. Выбрать хорошую ягоду – целое искусство.



В первую очередь специалисты напоминают: бахчевые, купленные в несанкционированных местах торговли, могут быть опасны для здоровья. Продавец должен иметь сопроводительные документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции, а покупатель вправе ознакомиться с этой документацией.



При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук.





Дарья Боева



