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17:00, 4 августа 2023 года

"ОрелДорстрой" стал победителем турнира по волейболу на призы Геннадия Зюганова

Традиционный турнир на призы Почетного гражданина Орла состоялся в спорткомплексе "Победа".


Соревнования стали традиционными и состоялись уже в четвертый раз в преддверии дня освобождения города. В этом году соревнования также посвятили 100-летию отечественного волейбола.

Турнир год от года расширяется. В этом году в нем приняли участие шесть команд разных возрастов. Лучшего определили юношеская и девичья сборные орловских ДЮСШ №7 и ДЮСШ №10.

Главным матчем турнира стало противостояние мужской сборной ДЮСШ №10 и "ОрелДорстроя". Эта игра – единственная, которая продолжалась три партии. Опытный "ОрелДорстрой" оказался сильнее – 2:1.


Анастасия Дорохова
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