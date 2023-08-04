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17:00, 4 августа 2023 года "ОрелДорстрой" стал победителем турнира по волейболу на призы Геннадия Зюганова Традиционный турнир на призы Почетного гражданина Орла состоялся в спорткомплексе "Победа".





Соревнования стали традиционными и состоялись уже в четвертый раз в преддверии дня освобождения города. В этом году соревнования также посвятили 100-летию отечественного волейбола.



Турнир год от года расширяется. В этом году в нем приняли участие шесть команд разных возрастов. Лучшего определили юношеская и девичья сборные орловских ДЮСШ №7 и ДЮСШ №10.



Главным матчем турнира стало противостояние мужской сборной ДЮСШ №10 и "ОрелДорстроя". Эта игра – единственная, которая продолжалась три партии. Опытный "ОрелДорстрой" оказался сильнее – 2:1.





Анастасия Дорохова



