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15:54, 4 августа 2023 года Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов дал большое интервью ГТРК "Орел" Беседу покажет телеканал "Россия 24" в 21:00.





Какие решения будут приняты в Госдуме для помощи пациентам с онкологией, почему депутатам важно как можно чаще выходить в народ, что такое патриотизм, где его истоки и как привить молодому поколению любовь к родному краю? Одной из главных тем беседы стала поддержка участников СВО и их семей.



Большое интервью смотрите 4 августа в 21:00 на телеканале "Россия 24".





