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16:00, 4 августа 2023 года Благотворительный полумарафон "ПоБерегу" объединяет разных орловцев Спортивно-благотворительная акция состоится в Орле уже второй раз.





Вместе ради благого дела в один ряд встанут опытные спортсмены, бегуны-любители и те, для кого спорт – в прямом смысле возможность полноценно жить.



Цель прежняя – собрать деньги на строительство инклюзивной площадки для детей с ОВЗ. Напомним, первый подобный спортобъект открылся в парке Победы в июне 2023-го года.



В полумарафоне будут участвовать не только жители Орловщины, но и гости из других регионов: Белгорода, Брянска, Курска, Москвы. Зарегистрировались уже 1100 человек. Подать заявку на участие можно по 5 августа включительно.





Анастасия Дорохова



