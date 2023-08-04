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14:30, 4 августа 2023 года Сергей Лежнев стал первым награжденным медалью "За помощь в специальной военной операции" Советник губернатора Орловской области провел "за ленточкой" более 260 дней, участвуя в гуманитарных миссиях.



Фото: тг-канал Сергея Лежнева

3 августа в администрации Орловской области состоялась церемония награждения жителей региона, отличившихся в разных сферах деятельности. В ходе торжества группе орловцев и коллективов учреждений вручили областную награду – медаль "За помощь в специальной военной операции". Она назначается за заслуги в поддержке военнослужащих.



Как сообщили в региональном правительстве, первым награжденным стал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. Он более 260 дней провел в зоне СВО, участвуя в гуманитарных миссиях.





Артем Ежаков



