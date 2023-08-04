Продюсеру ГТРК Орел Наталье Капыриной присвоено звание "Почетный работник СМИ Орловской области"
Торжественная церемония прошла 3 августа в стенах администрации региона.
В преддверии 80-летия освобождения Орловской области от оккупации выдающиеся орловцы получили награды. В региональном правительстве чествовали работников сельского хозяйства и здравоохранения, представителей культуры, волонтеров, оказывающих помощь военнослужащим в зоне СВО.
А продюсеру ГТРК Орел Наталье Капыриной присвоено звание "Почетный работник средств массовой информации Орловской области".