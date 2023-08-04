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12:39, 4 августа 2023 года Экс-гендиректора МУП "ТТП" города Орла осудят за мошенничество и злоупотребление полномочиями Также на скамье подсудимых оказался индивидуальный предприниматель.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора МУП «ТТП» города Орла и индивидуального предпринимателя. Первому вменяют мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями, второму – мошенничество. Об этом сообщили в СУ СК России по Орловской области.



Следствие считает, что в июле 2021-го года бывший и.о. гендиректора Трамвайно-троллейбусного предприятия узнал, что его сотрудники заменили масло и фильтры на девяти автобусах. Тогда мужчина вступил в сговор со знакомым предпринимателем и заключил с ним фиктивный договор от имени предприятия на ремонт и техобслуживание уже отремонтированной техники. Ущерб предприятию составил 270 тысяч рублей.





Артем Ежаков



