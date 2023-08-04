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11:47, 4 августа 2023 года

Орловскую настольную игру "Крестьянские бега" представят на международной выставке-форуме

Она пройдет в Москве.

Фото: правительство Орловской области

Настольную игру по карте Орловской губернии XIX века создавала креативная группа "Наша кириллица", в состав которой вошли историки, дизайнеры и журналисты. Сюжет позволяет участникам игры окунуться в прошлое, во времена знаменитых писателей-орловцев.  
 
По легенде, шесть крестьян отправляются в путешествие по старинным городам Орловщины по заданию своего барина. Им предстоит собрать сувениры, преодолеть препятствия и добыть вознаграждение. 
 
По информации пресс-службы областного правительства, игра "Крестьянские бега: за вольной грамотой по орловским конубрям" будет представлена на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

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Ксения Солоухина
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