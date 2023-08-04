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15:00, 4 августа 2023 года Будущие писатели России побывали на костюмированном балу в Спасском-Лутовинове Визит в одно из самых знаковых мест отечественной литературы закрыл литературный пленэр в Орловской области.





200 мальчишек и девчонок из 69 регионов России побывали в Орле на литературном пленэре "Движения первых". Он завершился костюмированным балом в Спасском-Лутовинове. Ребята погрузились в атмосферу XIX века.



Теперь им предстоит в течение 21 дня написать свое литературное произведение. В августе выберут трех победителей, чьи работы появятся на страницах сборника творческих работ финалистов Всероссийского проекта "Литературный марафон".





Эльза Ахмедбекова



