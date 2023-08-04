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14:00, 4 августа 2023 года

В Орле на благотворительный полумарафон "ПоБерегу" приедут участники из разных регионов России

Благобегуны соберут средства на строительство второй инклюзивной площадки в областной столице.


6 августа в Орле пройдет благотворительный полумарафон "ПоБерегу". В нем будут участвовать не только жители Орловщины, но и гости из других регионов: Белгорода, Брянска, Курска, Москвы. Зарегистрировались уже 1100 человек. Подать заявку на участие можно по 5 августа включительно.

Благобегуны соберут средства на строительство второй инклюзивной площадки в областной столице. Первая была открыта этим летом в парке Победы. Как сообщила организатор забега Валерия Клычкова, цель полумарафона решили не менять из-за отклика родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Все подробности о дистанциях и регистрации – на сайте полумарафона. Из-за жары переносят старт забега, всем участникам придет СМС-уведомление.


Юлия Сулим
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