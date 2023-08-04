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13:30, 4 августа 2023 года В Орле открылись выставки под открытым небом, посвященные освобождению города Они развернулись на улице Ленина и бульваре Победы.



Фото: администрация города Орла

Экспозиция "Освобождение. 1943" включает 30 снимков из архивов Совинформбюро. Кроме того, фотохроника сопровождается QR-кодом. С его помощью можно послушать подкасты, в которых ученые рассказывают о деталях сражений на юго-западе СССР. Познакомиться с историей освобождения Орла можно на бульваре Победы и улице Ленина. По информации пресс-службы мэрии, данные выставки уже экспонировались в Волгограде, Луганске и Ростове-на-Дону. Материалы проекта были переданы в Минпросвещения.





Ксения Солоухина



