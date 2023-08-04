В Дросковской школе впервые за много лет прошел капитальный ремонт

|
|пятница 4.08.2023 15:30:40
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
13:00, 4 августа 2023 года
В Дросковской школе впервые за много лет прошел капитальный ремонтТакже в учебном учреждении обновили оборудование.
Преобразование Дросковской школы стало возможным благодаря национальному проекту "Образование" и народной программы партии "Единая Россия".
Все 180 учеников смогут разом питаться в столовой. Также здесь построят современную библиотеку, а кабинеты модернизируют интерактивными досками и ноутбуками.
Работы идут на заключительном этапе, осталось только благоустройство территории. Закончить планируют до 15 августа. Всего на ремонт ушло более 13 миллионов рублей.
В проект по ремонту школ на следующий год Орловская область входит с 40 учебными учреждениями.
Илья Кондрашов
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.