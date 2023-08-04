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13:00, 4 августа 2023 года В Дросковской школе впервые за много лет прошел капитальный ремонт Также в учебном учреждении обновили оборудование.





Преобразование Дросковской школы стало возможным благодаря национальному проекту "Образование" и народной программы партии "Единая Россия".



Все 180 учеников смогут разом питаться в столовой. Также здесь построят современную библиотеку, а кабинеты модернизируют интерактивными досками и ноутбуками.



Работы идут на заключительном этапе, осталось только благоустройство территории. Закончить планируют до 15 августа. Всего на ремонт ушло более 13 миллионов рублей.



В проект по ремонту школ на следующий год Орловская область входит с 40 учебными учреждениями.





Илья Кондрашов



