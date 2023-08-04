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12:00, 4 августа 2023 года Районы Орла и Минска подписали историческое соглашение о сотрудничестве Стороны будут сотрудничать по целому ряду направлений



Фото: мэрия Орла

Советский район Орла и Октябрьский район Минска подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в мэрии областной столицы. Подписи на документе оставили глава территориального управления по Советскому району Орла Мераб Дохнадзе и замглавы администрации Октябрьского района Минска Кирилл Гришин.



Районы будут выстраивать и развивать отношения в экономике, торговле, архитектуре, градостроительстве, образовании, культуре, туризме, спорте, социальной, молодежной и кадровой политике.



Это первое в истории взаимоотношений РФ и Республики Беларусь соглашение о сотрудничестве между городскими районами.





Артем Ежаков



