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12:30, 4 августа 2023 года В Знаменскую школу искусств закупили новое оборудование Средства на эти цели были выделены в рамках нацпроекта "Культура".



Фото: газета "Земля родная" Знаменского района Орловской области

На покупку оборудования в Знаменскую детскую школу искусств потратили 2,4 миллиона рублей. Для музыкантов приобрели гитары, пианино, кастаньеты, маракасы, трещотки, треугольник и комплектующие к ним. В хореографическом классе появились специальные двухрядные переносные станки. А юные художники смогут создавать картины на новых мольбертах. По информации тг-канала “Телеграммы из Орла”, теорию ребята будут изучать с помощью современного мультимедийного оборудования. В классах разместят интерактивную доску, проектор и ноутбук.





Ксения Солоухина



